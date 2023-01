La giunta Caligiore ha approvato un progetto, per un importo di oltre 534mila euro, che punta alla messa in sicurezza e al ripristino definitivo di due importanti arterie periferiche, le vie Badia e Casette, che attraversano altrettante zone densamente popolate. Si tratta di una somma consistente, di cui però le casse comunali non dispongono, e che proprio per questo motivo è stata richiesta alla Regione. L'esecutivo, infatti, vuole sfruttare i finanziamenti previsti dal "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e la rigenerazione urbana".

I criteri di assegnazione di questi fondi sono stati definiti dalla giunta della Pisana con la deliberazione n° 638 del 22 luglio 2022. Mentre l'Astral, in qualità di soggetto attuatore, ha pubblicato l'avviso del 5 agosto 2022, n° 20554, relativo alla "Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni per beneficiare dei finanziamenti stanziati dalla Regione Lazio per gli interventi a carattere locale". Un bando finalizzato all'individuazione dei centri laziali, beneficiari delle risorse messe a loro disposizione. L'Amministrazione Caligiore ha colto al volo l'occasione e ha aderito all'avviso dell'Astral.

Pertanto, ha fatto predisporre il necessario progetto di fattibilità tecnico-economica per la "Messa in sicurezza di vari tratti stradali tra Viale Fabrateria Vetus e via Passo del Cardinale", richiedendo il relativo finanziamento. Dunque, l'elaborato propedeutico per ottenere la somma destinata ai lavori in via Badia e in va Casette ha trovato subito l'approvazione della giunta, che ha nominato anche il responsabile del procedimento, ovvero il geometra Camillo Ciotoli.

Se verrà accolta l'istanza di finanziamento inoltrata dall'Amministrazione comunale, le due strade potranno finalmente cambiare volto. Questo perchè, nonostante i lavori di ripristino effettuati lo scorso ottobre su alcuni tratti di via Badia, la lunghezza dell'arteria non ha consentito di ultimare l'opera sull'intero tracciato, proprio per mancanza di fondi. Stesso discorso vale per via Casette, dove i punti dissestati sono stati riparati in parte. Dunque, l'accoglimento del progetto da parte della Regione sarebbe risolutivo per la viabilità ceccanese.