La polizia penitenziaria sequestra cellulari ai detenuti. Oggi all'interno della casa circondariale di Cassino gli agenti hanno trovato diversi cellulari in possesso di detenuti dopo un'attenta e scrupolosa attività all'interno del penitenziario. «Solo grazie alla professionalità e all'esperienza miticolosa dei poliziotti penitenziari è stato possibile concludere l'attività con esito positivo. La Fns Cisl Frosinone - scrive in una nota il sindacato - si congratula con tutto il personale coinvolto dimostrando come sempre abnegazione al proprio ruolo, garantendo seppur in condizioni critiche perché note sono le carenze di personale di polizia penitenziaria in tutta la provincia e lo stesso istituto di cassino, la sicurezza interna ed esterna del personale tutto e detenuti stessi ma, anche, dei cittadini».