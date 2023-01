Grave incidente ieri in località Ripiano a Monte San Giovanni Campano, una giovane di Boville Ernica ha perso il bambino che portava in grembo. Era all'ottavo mese di gravidanza. I medici hanno fatto tutto il possibile ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La donna è stata trasferita dall'ospedale Spaziani in una struttura della capitale. Dimesso invece l'uomo alla guida dell'altro veicolo coinvolto nello scontro, un uomo di Monte San Giovanni Campano. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale.