Un altro decesso, il dodicesimo dall'inizio dell'anno. E gennaio diventa già il peggior mese dalle 25 vittime di luglio 2022. Nel bollettino si contano 88 nuovi positivi su 639 tamponi effettuati e 905 negativizzati. Mentre crescono a 52 i ricoverati. La vittima è una donna di 71 anni di Pontecorvo. È la seconda della settimana e la dodicesima del nuovo anno. Negli ultimi sette giorni si hanno 494 positivi a una media di 70,57. La flessione, rispetto ai sette giorni antecedenti, è del 27,67%, il dato più basso della settimana. Nel periodo 6-12 gennaio i contagiati erano stati 683 a 97,57 di media per una contrazione del 38,85% sempre nel confronto con il periodo precedente.

Il mese di gennaio conta, al momento, 1.904 positivi per una media di 100,21 al giorno, la più bassa dai 66 di novembre 2021. L'incidenza per 100.000 abitanti continua a diminuire. Ieri era scesa a 103,56. Dall'inizio del 2023 tale indicatore è calato in 14 dei primi 19 giorni con una volta che è rimasto stabile. Ci si è allineati su valori che non si vedevano da novembre 2021. Quanto al tasso di positività, l'ultimo dato registrava il 13,77% in leggero rialzo, con la media della settimana che tocca il 10,10%.

Crescono pure i ricoveri, a 52. Ieri non sono stati registrati nuovi ingressi in ospedale, anche se 6 pazienti erano in attesa di ricovero al pronto soccorso. Nessun malato è in terapia intensiva. Il numero dei tamponi si mantiene decisamente basso rispetto alla passata settimana. Finora ne sono stati fatti 2.370.