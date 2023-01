Il circolo cittadino del Partito Democratico ha diffuso una nota in cui segnala «con amarezza la scarsa attenzione che la maggioranza del sindaco Caligiore ha verso gli edifici scolastici comunali. In particolare verso la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui periodicamente i plessi hanno bisogno, al termine dell'anno scolastico». Il documento, firmato dal segretario Giulio Conti, parla dei problemi causati dalle forti precipitazioni di questi giorni soprattutto nel plesso di Passo del Cardinale.

Nel testo si legge che «il personale docente sta convivendo con infiltrazioni di acqua piovana all'interno delle classi. E questo a discapito anche degli alunni e della loro salute. Una situazione del genere - sottolinea Conti - rende l'ambiente oltre che poco confortevole e salutare, assolutamente non agibile. Siamo arrivati al punto che all'interno delle classi si raccoglie l'acqua con i secchi. E all'esterno della scuola la situazione non cambia, poiché l'intero piazzale è soggetto ad allagamenti ai quali non si è posto rimedio con la predisposizione di appositi canali di scolo dell'acqua piovana. Tanto che gli stivali non bastano più e occorre una canoa per entrare a scuola». Una situazione che, secondo il circolo del Pd, dimostrerebbe «l'ennesima mancanza di pianificazione oculata per gli edifici scolastici. Evidentemente, nei mesi scorsi l'Amministrazione Caligiore ha preferito investire risorse su quei plessi in cui è presente una rappresentanza politica della stessa maggioranza».

La nota di Conti conclude: «Affermiamo tutto questo con rammarico, ma anche con la consapevolezza per quanto è sotto gli occhi di tutti, Infatti, non possono esserci scuole di serie A e altre di categoria inferiore. Invitiamo pertanto l'Amministrazione a effettuare un sopralluogo in tutti gli edifici scolastici comunali con la Commissione consiliare preposta, a cui partecipano anche i rappresentanti della minoranza. E ad attuare gli interventi necessari per tutelare la salute di alunni e insegnanti, garantendo loro locali salubri e sicuri».