Tragedia a Sora. Professoressa in pensione da pochi mesi trovata senza vita nella sua abitazione alla periferia di Sora. Ad arrivare sul posto in zona Sant'Antonio Forletta la macchina dei soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sulle cause di morte indagano i carabinieri di Sora. Non si esclude il gesto estremo.