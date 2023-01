Attesa per i funerali di Francesco Giorgio, ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'ex ferroviere ucciso domenica per errore a Montecassino durante una battuta di caccia. Un colpo esploso nel verde: per lui non c'era già più nulla da fare. A esploderlo accidentalmente un amico, che subito dopo è stato trasferito al Santa Scolastica sotto choc. E mentre si attende per poter conoscere la data per l'ultimo saluto al povero cacciatore, Edoardo Grossi, dell'Ansmi sezione di Frosinone ha dichiarato che è pronta la richiesta al prefetto per vietare la caccia al cinghiale in braccata. area Albaneta, Cavendish Road, Orsaia, Monterotondo.

«Dopo l'allarme sulla sicurezza delle battute di caccia al cinghiale, dei giorni scorsi, con l'intervento dei Carabinieri Forestale e il tragico episodio dell'incidente di caccia all'Albaneta di Montecassino, si rende necessario la richiesta al prefetto di vietare la caccia in braccata in quest'area sensibile! Sovente la zona viene attraversata da escursionisti, mountainbiker e visitatori».