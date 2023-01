Continuano nel Sorano le criticità dettate dal maltempo. A Sora al lavoro i volontari della protezione civile impegnati in zona Pantano. Posizionati dei sacchetti di sabbia dopo che un'abitazione è stata invasa dall'acqua a causa dell'ostruzione di un tratto di condotta dei tombini.

Problemi anche a Broccostella. In zona Fontana Romella si è verificato uno smottamento del terreno. Frana anche sulla strada provinciale per Brocco Alto. Il sindaco Domenico Urbano ha spiegato che si dovrà intervenire posizionando dei gabbioni. Intervento della protezione civile ad Arpino in zona Arco. A Pescosolido il sindaco Donato Bellisario è fiducioso: "Abbiamo registrato qualche piccolo movimento franoso, ma il territorio per ora regge. Speriamo bene".