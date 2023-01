È stata definita la rivoluzione Pugliese e in effetti la sua incisiva azione si è tradotta in un cambiamento radicale dell'operatività degli agenti di Polizia locale. Una presenza importante, non solo perché continua a rappresentare un collegamento diretto con i cittadini, ma anche per la conoscenza della città. Nonostante la ormai strutturale e cronica carenza di personale. Davvero tanti i risultati raggiunti in soli 12 mesi, mettendo al primo posto l'ambiente, il contrasto agli abusi edilizi, la vigilanza commerciale, la sicurezza stradale, la rilevazione degli incidenti stradali oltre all'attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento alla repressione dei reati in danno all'ambiente ed al territorio.

A raccontare in parte l'azione svolta, proprio ora che il comandante sta rientrando nel Comune di Benevento per poi trasferirsi in un altro prestigioso comando, sono i numeri: 10.000 verbali di violazione alle norme del Codice della Strada per un incasso di 307.000 euro, il triplo rispetto al 2021; l'approvazione e finanziamento del progetto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili per 22.000 euro per l'istituzione di 39 stalli rosa per migliorare la mobilità per le donne in gravidanza e genitori con figli piccoli; 220 accertamenti di residenza; 44 controdeduzioni per ricorsi al Prefetto; 15 controdeduzioni per ricorsi al giudice di pace; 300 posti di controllo, 70 controlli ai mercati rionali; 35 all'attività urbanistico-edilizia; 40 interventi segnaletica stradale; 61 relazioni sinistri; 267 contrassegni disabili e 15 nulla osta per trasporti eccezionali.

Ancora all'azione coordinata dal comandante Pugliese si deve attuazione delle aree pedonali di via Falese, piazza Benedetto XV, piazza Diamare; l'attuazione del senso unico di Via Sant'Angelo, 307 ordinanze di viabilità. E l'informatizzazione e attivazione del Pago PA per i verbali di violazione al codice della strada con l'introduzione di tablet per gli agenti accertatori. L'amministrazione comunale di Cassino perde certamente un giovane e valido dirigente che nel corso di questi dodici mesi ha fatto apprezzare dalla maggior parte dell'opinione pubblica il servizio reso al cittadino da parte degli operatori della Polizia locale di Cassino, nonostante le emergenze legate all'esiguo numero di unità di personale. «Grazie al dottor Pugliese, in poco tempo, il comando di Polizia locale è diventato un concreto presidio di legalità dove ogni cittadino è libero e sicuro di segnalare condotte illecite» fanno sapere dal Comune.

«Lascio una città fantastica, un popolo dal calore ed affetto unici, un comando fatto di persone meravigliose» ha commentato il dottor Pugliese, che ha ringraziato tutta la comunità di Cassino, che in questi dodici mesi non ha fatto mai mancare attestazioni di stima per l'attività svolta. «L'esperienza lavorativa presso questo Ente è stata notevolmente proficua e di rilevante importanza per la crescita professionale e personale» ha aggiunto. Per poi ringraziare «il sindaco Enzo Salera per l'opportunità concessa e tutta l'amministrazione comunale per la fiducia, la serena collaborazione ed il rapporto di stima istaurato». Un sentito grazie al segretario generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti dell'ente per lo spirito collaborativo; a tutte le organizzazioni di volontariato e a tutte le forze dell'ordine anche dei Comuni limitrofi; alla stampa e ai magistrati tutti, con un particolare elogio al procuratore d'Emmanuele; agli«operatori della Polizia locale ed al personale amministrativo assegnato, per il lavoro svolto con passione, sacrificio, dedizione e amore per la divisa e per il territorio. Grazie a questo personale sono stati raggiunti risultati di primaria importanza».