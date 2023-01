Sono 122 i nuovi positivi al Covid, con un'altra vittima, l'undicesima del 2023 e 49 ricoverati più altri sette in pronto soccorso in attesa di un posto. È il bilancio dell'emergenza Covid in provincia di Frosinone secondo l'ultimo bollettino dell'Asl. I nuovi positivi sono, dunque, 122 su 953 tamponi effettuati, ancora in calo se solo si considera che martedì scorso erano, rispettivamente, 165 e 1.532. La vittima è una donna di 87 anni di Frosinone, l'undicesima del mese e la sesta in cinque giorni.

Sul fronte dei contagiati, se ne contano 530 in sette giorni alla media di 75,71 per una riduzione del 31,79% rispetto alla precedente settimana. A martedì scorso erano 111 di media giornaliera per un meno 39,39% rispetto al periodo antecedente. A gennaio i positivi sono 1.746 a 102,70 di media. Un dato che si conferma il più basso dai 66 di novembre 2021. I ricoverati scendono a 49 con un nuovo ingresso in ospedale dai 58 del giorno prima. Nessuno al momento si trova in terapia intensiva, mentre 7 pazienti sono in attesa di ricovero al pronto soccorso.

L'incidenza resta ancora bassa e su valori minimi. Ieri era scesa fino a 111,11 rispetto ai 120,13 di lunedì e ai 162,89 del 10 gennaio. Si tratta del minimo dai 105,45 del 29 novembre 2021. Il tasso di positività si rialza e tocca il 12,80% dal minimo di 2,46% del giorno precedente, ma in risalita anche rispetto al valore del passato martedì, chiuso al 10,77%. Viaggiano sempre su livelli bassi i tamponi, dopo il meno 1.200 in una settimana, ieri se ne contavano 953 decisamente in calo rispetto ai 1.532 del precedente martedì. Ieri è stato il primo martedì sotto i 1.000 (esclusi i post festivi) dai 963 del 19 ottobre 2021.