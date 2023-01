Allagamenti e piccoli smottamenti in diverse zone della città di Sora: via Spinelle, via Cocorbito, Fosso Pantano e via Forca. Impegnati i vigili del fuoco, la macchina comunale e squadre di protezione civile. Dalla sede della polizia locale interviene il sindaco Luca Di Stefano: «La situazione alle 19.11 vede uscite le squadre di protezione civile coordinate dal comandante della polizia locale, Dino Padovani, con l'ausilio del presidente dei volontari Danilo Salvatore - ha spiegato - Anche i ragazzi della società Ambiente e Salute Srl sono in giro da questa mattina per la città. L'allerta prosegue, ma è gialla e si spera si concluda nelle ore notturne. L'attenzione è alta per le criticità riscontrate per la città. Per il momento non rileviamo criticità particolari per procedere alla chiusura delle scuole. - ha concluso il sindaco Di Stefano - In caso contrario emaneremo le ordinanze del caso».