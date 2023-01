Avvocati esclusi dalle elezioni dell'ordine, arrivano i ricorsi.

Come preannunciato, sono stati presentati i ricorsi alla commissione elettorale e al Consiglio nazionale forense dai cinque avvocati le cui candidature non sono state ammesse per la mancata presentazione del documento d'identità. Davanti al Cnf si costituirà anche la commissione elettorale.

I cinque candidati esclusi sono Maria Santoro, Maurizio Federico, Maria Minotti, Jessica Gizzi e Antonio Roma. Fanno capo allo schieramento che era pronto a sostenere a presidente dell'ordine Maria Minotti e che ora può contare su cinque candidati.

Sono, invece, 11, tutti ammessi, i candidati a sostegno del presidente dell'ordine uscente Vincenzo Galassi. Si tratta dello stesso Galassi più Cristiana Loreti, Fabrizio Zoli, Maria Pia Coreno, Angelo Galassi, Giulia Giacinti, Monia Marsinano, Lucia Pereno, Chiara Scarpino Schietroma, Angelo Testa e Massimiliano Vincenzi. Quindi ci sono due candidature autonome, Pietro Polidori e Luigi Di Ciaccio e i cinque della seconda lista, Carmine Polsinelli, Antonella Bianchi, Deborah Magnante, Carlo Coratti e Cristiano Papetti.

Le elezioni sono previste dal 25 al 27 gennaio. Ogni elettore potrà esprimere al massimo dieci preferenze, mantenendo la proporzione di genere fino a un massimo di 6 a 4.