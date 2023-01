È diventato il trio più simpatico del capoluogo, insieme al loro proprietario. Se ne vanno a spasso per la città sotto gli occhi curiosi dei passanti. Sono diventati a dir poco famosi. Domenica scorsa la loro "passeggiata" in via Aldo Moro è stata immortalata dai tanti presenti nella parte bassa di Frosinone. Parliamo del maialino Gege e dei due cagnolini del signor Evangelista. Ieri, il frusinate, vestito da Sant'Antonio, ha portato i suoi amici in chiesa per la benedizione degli animali in occasione della festività proprio di Sant'Antonio abate. E poi di nuovo a spasso per le vie della città.