Incidente in viale Napoli a Frosinone, coinvolte due vetture una delle quali si è ribaltata davanti a una abitazione. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con due ambulanze per trasportare i feriti in ospedale e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. È successo intorno alle 15.30.