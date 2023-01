Furto in un'abitazione di via Sfratti. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario, intorno alle 19 di domenica scorsa hanno rotto una finestra e si sono introdotti in casa.

Amara la sorpresa per l'uomo che al rientro ha trovato l'abitazione a soqquadro: cassetti e armadi aperti, biancheria buttata dappertutto, mobili spostati, danni non indifferenti e soprattutto violata l'intimità della casa. Magro il bottino per la banda, che ha portato via soltanto pochi spiccioli. Ormai nelle case nessuno custodisce grandi somme di denaro. Può capitare che ladri fortunati trovino qualche centinaio di euro, ma eccezionalmente.

L'utilizzo diffuso delle carte di credito sostanzialmente protegge gli onesti cittadini dai furti. Spesso, però, i danni a infissi, arredi o automobili sono gravi, oltre al lavoro che bisogna svolgere dopo il devastante passaggio dei ladri. Si è impotenti di fronte a chi viola la casa privata. Infatti, i malviventi sono esperti, rapidi e hanno la capacità di dileguarsi rapidamente al momento giusto. Si appostano vicino alle abitazioni, in genere con la complicità del buio, scelgono ville e appartamenti in prossimità di rapide vie di fuga e spesso colpiscono a raffica approfittando dell'assenza dei proprietari, come è accaduto durante le festività natalizie, quando hanno rubato in tre appartamenti di via Aldo Moro, dove hanno trovato denaro (regali di Natale) e oro.

I malviventi hanno agito nel tardo pomeriggio indisturbati, arrampicandosi all'esterno con agilità e destrezza. Sempre dopo Natale, in pieno giorno, i ladri sono entrati in un appartamento vicino a via Campidoglio e hanno letteralmente tagliato con il flex la cassaforte rubando denaro, ma soprattutto oro. I furti a Ceprano non sono all'ordine del giorno, ma spesso nei fine settimana, quando le famiglie escono, i ladri approfittano, entrano, cercano preziosi e denaro, frugando nelle camere da letto. Oppure puntano la cassaforte, la svuotano e poi si dileguano. Colpi rapidi, con bottini contenuti, ma conseguenze gravi. I malviventi distruggono senza scrupoli le case e il loro passaggio è difficile da superare.