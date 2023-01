Un altro incidente a distanza di poche ore sulla superstrada nel territorio di Veroli. Un automobilista è uscito fuori strada all'altezza del Giglio in direzione Frosinone, andando a urtare contro il guardrail. Sul posto il personale medico che ha trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso e i carabinieri per i rilievi di rito. Sono intervenuti inoltre i tecnici dell'Anas. L'incidente è avvenuto in un tratto già scenario di altri sinistri, l'ultimo poche settimane fa.