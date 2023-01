Incidente sulla superstrada all'altezza del distributore di carburante a Castelmassimo. Ferito un giovane di Veroli, uscito fuori strada con l'auto. È successo questa mattina intorno alle 11 nel tratto della superstrada Sora-Ferentino già salito alla ribalta della cronaca per diversi incidenti registrati nell'ultimo periodo, tra cui quello mortale di novembre del 2021 in cui perse la vita un trentasettenne sorano. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono intervenuti, inoltre, la polizia locale e il personale dell'Anas.