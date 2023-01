«Il 2023 sarà un anno decisivo che cambierà ancora di più il volto di Cassino». Ne è convinto il sindaco Enzo Salera, a margine della conclusione delle operazioni di affidamento dei lavori per il restyling del corso della Repubblica. «Si è conclusa venerdì, infatti, la gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del corso della Repubblica. Siamo felici di annunciare - ha poi aggiunto in una nota - che a marzo potranno iniziare i lavori!».

Come già raccontato nell'edizione di ieri, nell'anno in corso sono previsti altri quattro grandi interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza che interesseranno altre aree della città, per un totale di circa 4,85 milioni di euro di lavori grazie ai fondi del Pnrr.

«E durante i prossimi mesi - si legge ancora nella nota - inizieranno anche i lavori alla villa comunale e parco del Gari (2,2 milioni di euro), il nostro polmone verde che sarà migliorato radicalmente come pure il teatro romano di Cassino (700.000 euro) che sarà finalmente di nuovo agibile per gli spettacoli e non solo. In questa settimana - ha spiegato ancora Salera - abbiamo anche visto i primi progetti per la ex colonia solare che diventerà un ostello per i giovani (1,3 milioni di euro) per finire con i lavori allo stadio Salveti in modo che tutti i nostri tifosi potranno godere al meglio delle partite del nostro Cassino Calcio (650.000 euro). «Tutte opere già finanziate che man mano durante questo anno rivoluzioneranno la città di Cassino» sottolinea. E conclude: «E siamo davvero orgogliosi di tutto questo grande lavoro fatto insieme agli uffici con fatica ma con grande passione ed entusiasmo».