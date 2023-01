Vallemaio piange la scomparsa del professor Francesco Fargnoli, venuto a mancare domenica notte presso l'ospedale di Cassino. E con lui vanno via un'epoca e la gioventù di tanti ex studenti. È stato infatti l'insegnante di matematica di almeno due generazioni di giovani nella scuola media del paese, che ha avuto l'onere di coordinare quale vice preside sin dal 1968, anno della creazione della sede distaccata dell'istituto comprensivo di San Giorgio a Liri, mantenendo rapporti giornalieri con l'allora preside Simeone e l'allora segretario Ercolano.

«Altri tempi - ricorda Ercolano - Fargnoli era un vero signore e la scuola media di Vallemaio era apprezzata per l'ottimo funzionamento e per la bravura degli insegnanti».

Classe 1938, dopo aver trascorso l'infanzia negli anni terribili della seconda guerra mondiale, Francesco Fargnoli ha conseguito la laurea alla Sapienza di Roma e ha subito cominciato a insegnare. Il piglio severo, anche se il suo rimprovero sapeva spesso trasformarsi in battuta bonaria e aprirsi al sorriso, finanche in risate durante le gite scolastiche, la passione per la magia dei numeri e dei problemi di cui carpiva i segreti, una grande conoscenza della materia, sul capo immancabilmente una coppola, tra le mani la borsa piena di libri e carte.

Restano indimenticabili le sue espressioni di incoraggiamento, di richiamo a impegnarsi: voleva che i suoi alunni capissero che con lo studio avrebbero progredito. A coccolarlo una vita intera la sua adorata Adelina, che aveva sposato oltre cinquantadue anni fa. Gli sono stati vicini fino alla fine i suoi figli e i nipoti: a questi ultimi dedicava completamente gli anni della pensione. I funerali si svolgeranno questa mattina a mezzogiorno nella chiesa di Vallemaio, poi la salma sarà tumulata nel cimitero comunale.