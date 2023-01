Nel Lazio in arrivo precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Lo comunica in una nota la protezione civile del Lazio. Il dipartimento della protezione civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse da questa sera e per le successive 24-36 ore.

Il centro funzionale regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per temporali su tutto il Lazio, invitando le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. «Si ricorda, infine - conclude - che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di protezione civile alle quali la sala operativa regionale garantirà costante supporto».