Ragazzino investito poco fa in via Termini a Pignataro Interamna, elitrasportato a Roma. L'incidente è avvenuto nella zona che collega Pignataro a San Giorgio. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri il ragazzino tra i 10 e gli 11 anni sarebbe stato investito da un'auto dopo essere sceso da un pullman. Sul posto 118 e militari dell'Arma. L'eliambulanza è stata fatta atterrare nei campi circostanti e il ragazzino è stato elitrasportato al Bambino Gesù di Roma. Indagini in corso.