Nessuna misura per il sessantenne indagato per omicidio colposo per aver causato, per un tragico errore, la morte di Francesco Giorgio, il sessantacinquenne ucciso ieri durante una battuta di caccia nella zona dell'Albaneta. Nessuna esigenza cautelare per il sessantenne, membro della squadra di cacciatori che ieri hanno raggiunto la zona di Montecassino per una battuta di caccia al cinghiale. Una tragica fatalità. Ancora attesa per l'autopsia