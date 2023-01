Restano gravi le condizioni del quattordicenne di Morolo volato giù da una giostra sabato scorso. Il ragazzino è ricoverato in terapia intensiva pediatrica del policlinico "Agostino Gemelli" di Roma. È stato sottoposto anche a intervento dai neurochirurghi pediatrici per contrastare il grave trauma. La prognosi è riservata.

Intanto ieri mattina i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini, sono tornati sul posto per ulteriori accertamenti. Si stanno ascoltando anche amici e persone che erano presenti l'altro ieri quando è avvenuto l'incidente. Subito ascoltato anche il giostraio. Sono ore di apprensione per i familiari, gli amici e la comunità di Morolo dove il quattordicenne vive con la famiglia.

La ricostruzione

Da ricostruire cosa sia accaduto e per quale motivo il minorenne di Morolo sia caduto dalla giostra ancora in movimento. Saranno le indagini dei militari a fare luce sull'accaduto.

I fatti intorno alle 18 nel parco nella parte bassa del capoluogo. Il ragazzino aveva raggiunto Frosinone insieme ad alcuni amici per trascorrere un sabato spensierato e divertente. Ma purtroppo il momento di svago si è trasformato in un incubo. Ad un certo punto, mentre la giostra era ancora in movimento, è caduto. Immediatamente è stato lanciato l'allarme.

Sotto choc amici e persone presenti al parco. Sul posto è arrivato il personale medico per prestare le prime cure al giovanissimo. Era privo di sensi a seguito della caduta. Con un'ambulanza è stato trasportato all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone da dove poco dopo è stato trasferito al policlinico "Gemelli" di Roma. Ha riportato un gravissimo trauma cranico e ferite alle braccia. Le sue condizioni fino alla serata di ieri erano ancora gravi.

Proseguono, come detto, le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. La giostra è stata posta sotto sequestro.