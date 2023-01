Incidente mortale nel pomeriggio: perdono la vita tre giovani tra i diciannove e i venti anni. È successo oggi pomeriggio a Veronella in provincia di Verona. Un'auto con a bordo quattro persone è uscita di strada finendo poi la sua corsa in un canale. I ragazzi sono rimasti intrappolati nell'auto finita nell'acqua. Il quarto è riuscito a salvarsi, sbalzato fuori dalla macchina e, seppur ferito, è riuscito a dare l'allarme. Soccorso dai sanitari è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di "San Bonifacio".