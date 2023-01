Approfittando anche della giornata soleggiata hanno raggiunto la località Santa Serena a Supino per un'escursione. Ad un certo punto, però, una donna che faceva parte della comitiva si è fatta male a un piede. Ferita una sessantenne di Albano Laziale. È successo nelle prime ore del pomeriggio di ieri.

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco e trasportata con l'elicottero dei vigili del fuoco in un'area dove ad attenderla c'erano gli operatori del 118 per prestarle le cure necessarie. Fortunatamente la sessantenne non ha riportato gravi conseguenze. Dopo le cure sul posto è tornata a casa insieme al gruppo di familiari e amici.