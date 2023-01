Incidente di caccia sui monti, nella zona dell'Albaneta. A perdere la vita un cacciatore di Cassino di mezza età. Ancora non è chiara la dinamica. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Inutile ogni tentativo di soccorso. È in corso, in questo momento, il recupero della salma, creando un sentiero più agevole tra la vegetazione. La squadra sta operando avvalendosi anche dell'aiuto del soccorso alpino, in attesa della autorizzazione del magistrato, una volta fatti tutti i rilievi del caso.