La sua voce era inconfondibile. Grande professionista, cordiale con tutti. Una speaker radiofonica molto conosciuta e stimata. Oggi pomeriggio, purtroppo, un malore l'ha portata via. È morta Lucia Campoli. La giovane speaker ha collaborato con diverse importanti radio ed è stata presentatrice al Gallinarock. La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. I funerali lunedì nell'abbazia di Casamari. Tanti i messaggi di cordoglio e i post sui social in ricordo di Lucia.

"Il nostro Signore nel giardino del Paradiso mette solo i fiori più belli". Devo pensare a questo perché la mia anima possa trovare un minimo di pace ora che Dio ha chiamato in cielo uno dei "fiori" più belli che abbia mai conosciuto - scrive in un post Enzo Pagano, editore di Radio Cassino Stereo - Lucia Campoli ci ha lasciato, ha raggiunto quel "giardino" dove i suoi colori, il suo profumo, la sua luce e il suo sorriso faranno impazzire tutti. Non avrei mai voluto scrivere tutto questo.

Mi consola sapere che ho avuto la fortuna di conoscere una persona buona, seria, professionale.Una persona speciale che non ha mai fatto pesare a nessuno i suoi problemi, le sue difficoltà e le sue sfortune.

La nostra Radio, con Lucia, ha sempre avuto un valore aggiunto. Ci ha insegnato che sorridere e amarci è l'unica strada per essere sempre sereni e sopportare tutto ciò che la vita ci toglie o non ci da. Ogni volta che arrivava in Radio entrava prima il suo sorriso e poi lei di sicuro la ricorderemo tutti così.

Ciao Lucia, riposa in pace, non ti dimenticheremo mai e ascolteremo presto la tua voce in Radio... è stata e resterà per sempre la tua seconda casa". Il ricordo anche di Luigi Vacana ideatore di "Gallinarock". "Il cielo da oggi parlerà con la sua voce - le parole di Vacana - Speaker delle maggiori radio, presentatrice e sorellina del GallinaRock. Il sorriso di Lucia brillerà per sempre, è già la stella più bella".