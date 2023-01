Grave incidente intorno alle 18 di oggi al "Parco Matusa", nella parte bassa del capoluogo ciociaro. Un ragazzo di quattordici anni, arrivato al parco da Morolo con un gruppo di amici per trascorrere un pomeriggio di spensieratezza e divertimento, è salito sulla giostra delle "tazze rotanti", conosciuta anche come "piovra". All'improvviso, mentre il meccanismo girava velocemente, il ragazzo è caduto finendo a terra. Ha perso i sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di coloro che hanno assistito alla drammatica scena. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone, dove il giovane è arrivato in codice rosso. Probabilmente ha subìto un violento trauma cranico e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno transennato l'area, raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso.