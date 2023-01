Assolto in appello il professore accusato di violenza sessuale ai danni delle allieve. La decisione è arrivata ieri dalla Corte d'appello di Roma che ha ribaltato la condanna a tre anni e sei mesi, inflitta in primo grado dal tribunale di Frosinone a Salvatore Iacoboni, 62 anni, per il periodo in cui era insegnante alla scuola media di Vallecorsa. Tra l'altro, il procuratore generale, lo scorso giugno, aveva chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado. Evidentemente, la Corte non ha ritenuto provate le accuse mosse nei confronti del docente e lo ha assolto con la motivazione "perché il fatto non sussiste".

Ora accusa e parte civile attenderanno le motivazioni (90 giorni per il deposito) per valutare eventualmente un ricorso in Cassazione. Le parti offese erano rappresentate dagli avvocati Marino Iacovacci, Maria Annita Compagno e Claudia Padovani in rappresentanza di alcune studentesse. Il professore, assistito dagli avvocati Roberto Borgogno e Alfonso Musa, ha sempre respinto con forza tutte le accuse. In modo particolar erano state contestate dai legali la ricostruzione dei fatti, le risultanze probatorie del processo di primo grado e soprattutto la consulenza del Ctu che ha ascoltato le ragazze. L'inchiesta era nata su denuncia dei genitori di una delle quattro studentesse parti civili che avevano raccontato di baci e abbracci durante le ore di lezione.