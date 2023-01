Furti continui, non più soltanto ai danni di abitazioni isolate, in zone in cui le vie di fuga e il dedalo di stradine che si perdono nelle campagne rappresentano "l'arma vincente" di bande senza scrupoli. Negli ultimi giorni i furti - anche di ingente entità - sono stati messi a segno in pieno centro, ai danni di negozi e attività pubbliche. Una ulteriore sfida dei balordi senza scrupoli alle forze dell'ordine.

Dopo il colpo alla tabaccheria di via Pascoli - dove i membri della "banda del buco" hanno praticato un foro nel muro della parete dell'attività dopo essere entrati da un garage attiguo (in un complesso residenziale privato) - era toccato a Mr Risparmio, su via De Nicola, e a un centro estetico: serranda forzata e quasi 7.000 euro portati via in pochissimi minuti. Assalto, 24 ore dopo, alla nota pasticceria e tabaccheria "Napulé", ma l'allarme scatta e i ladri si danno alla fuga in piazza Corte, a pochi passi dalla Concattedrale. L'altra notte un colpo pure in un hotel su via Ausonia: i malviventi entrano, prendono pochi euro e dei cornetti. Poi fuggono, a mani vuote e a pancia piena. Tutto questo senza considerare i colpi - tra tentati e falliti - in abitazione.

Visto l'evidente allarme sociale causato dal reiterarsi dei furti il sindaco Enzo Salera è sceso in campo. Ha raccolto le paure e i dubbi dei cittadini e ha avuto un confronto diretto con i vertici delle forze dell'ordine di Cassino per fare il punto, ottenendo allo stesso tempo delle rassicurazioni sulla impostazione di servizi di controllo. Una coperta sempre troppo corta, quella legata alla presenza in strada delle forze di polizia, con turni raddoppiati e una carenza cronica di uomini e mezzi. Ma l'attenzione resta alta e a rappresentare una importante stampella alle indagini in corso sono indubbiamente le telecamere del circuito cittadino e quelle private. Verifiche senza sosta.