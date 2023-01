Due vittime, 57 ricoverati e altri 14 in attesa di ricovero. Sono i nuovi numeri del Covid in provincia di Frosinone.

Nell'ultimo bollettino, la Asl ha comunicato 86 contagiati su 667 tamponi effettuati e 189 negativizzati. Tornano, però, le vittime, ieri due, un uomo di 92 anni di Frosinone e una donna di 79 anni di Piglio.

In questa settimana si contano 467 positivi alla media di 93,40 ogni 24 ore. Negli ultimi sette giorni, invece, i contagiati sono 634 a 90,57 di media per una diminuzione del 39,91% rispetto al periodo precedente. Lo scorso venerdì il trend segnava ancora un più 5%. Sul fronte dei ricoverati, ieri si contavano quattro nuovi ingressi, ma anche 14 in attesa di ricovero con il totale attualmente a 57. Prosegue la discesa dell'incidenza, ieri a 132,91, nuovo minimo del 2022, e dei tamponi effettuati, appena 667. Stabile il tasso, al 12,89%.