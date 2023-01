Open day al Liceo Maccari di Frosinone domani dalle 15:30 alle 18:30. Un'occasione per conoscere la realtà dello storico liceo frusinate che comprende tre indirizzi: Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale. Saranno il dirigente scolastico, la professoressa Erminia Gnagni, i docenti e gli alunni ad accogliere studenti e genitori delle scuole medie per illustrarne l'offerta formativa, ricca di progetti e di attività. È tempo di grandi riflessioni per i ragazzi di terza "media" . Si tratta di un momento importante, in cui le famiglie e gli alunni dovranno scegliere quale indirizzo di studi intraprendere. Durante l'open day si potranno visitare gli ambienti, conoscere i docenti e i futuri compagni che accompagneranno la loro crescita e si sperimenterà dal vivo l'atmosfera che si respira al Maccari.

Dopo che la dirigente avrà presentato in aula magna il piano dell'offerta formativa, e aver assistito ad una rappresentazione degli studenti del laboratorio teatrale, gli alunni potranno mettersi alla prova nei diversi laboratori. Guidati dai docenti e dagli studenti potranno avvicinarsi alle scienze umane, al diritto, alle quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo), alla lingua latina, cimentarsi nella fisica e nelle scienze naturali, entrare nella realtà creativa della storia dell'arte, conoscere i laboratori per l'inclusione, e le numerose attività che l'istituto propone.