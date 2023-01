Un terribile scontro tra due auto si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo l'ex provinciale Gugliette-Vallefratta, a pochi chilometri dal centro di Amaseno.

Ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale di Frosinone entrambi i conducenti, che viaggiavano da soli alla guida delle loro vetture: un uomo residente ad Amaseno e l'altro a Pastena. Ad entrare in collisione, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, arrivati subito sul luogo dell'incidente, sono state una Mercedes proveniente dalla strada comunale Porcini e una Opel Corsa, diretta ad Amaseno da Castro dei Volsci. Un impatto violentissimo, che ha fatto temere il peggio per i due automobilisti, subito soccorsi dai passanti e dallo staff sanitario del 118, intervenuto immediatamente sul posto con l'ambulanza.