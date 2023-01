«Nelle cento comunità energetiche rinnovabili che proporremo per i Comuni del Lazio, la provincia di Frosinone sarà assoluta protagonista. Quella delle comunità energetiche è, infatti, una realtà ogni giorno più necessaria per consumare energia proveniente da fonti rinnovabili, abbattere i costi delle bollette a famiglie e imprese e promuovere un modello di sviluppo innovativo che si basi anche su una nuova idea di comunità». Così in una nota Sara Battisti, capolista del Partito democratico di Frosinone alle prossime regionali del Lazio.

«Sono d'accordo - prosegue - con il nostro candidato, Alessio D'Amato: in una fase così delicata, è necessario mettere assieme la lotta alla povertà energetica alla tutela ambientale. Con le comunità energetiche, un modello che include la lotta allo spreco energetico e la condivisione di un bene necessario a prezzi più bassi, daremo risposte immediate al tessuto sociale, economico e produttivo del Lazio favorendo la transizione ecologica. Un lavoro che abbiamo già iniziato e che va rafforzato: da ieri è possibile partecipare al bando da un milione della Regione Lazio proprio sulle comunità energetiche rinnovabili.

Sono previsti contributi fino a 13 mila euro per finanziare gli studi di fattibilità tecnico-economica finalizzati a realizzare le Cer». Le domande possono essere presentate fino alle 18 del 21 febbraio sulla piattaforma GecoWebPlus. Lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili, già oggetto della campagna di sensibilizzazione "Meno Inquini, Più risparmi", si inserisce nell'ambito degli indirizzi di politica energetica della programmazione unitaria 2021 – 2027, del Piano Energetico Regionale - Per e del Piano per la Transizione Ecologica (Pte) della Regione.