A causa di un'improvvisa frana che ha generato una voragine su un lato della strada, è stato necessario chiudere il tratto stradale che va dall'intersezione con la strada provinciale di accesso a Patrica, all'intersezione con Via Valesani. A segnalarlo Lucio Fiordalisio, sindaco del paese lepino, il quale invita a prestare attenzione in quanto il tratto in questione è attualmente non è percorribile.