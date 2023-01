Un'attesa che l'ha portato a imbattersi in un sito di incontri a luci rosse e a finire per essere ricattato per poi ritrovarsi le valigie davanti alla porta di casa. "Buttato" fuori dalla compagna che in giornata aveva ricevuto screenshot di messaggi scambiati dal suo lui con una donna. Proprio quest'ultima, la cui identità è sconosciuta, avrebbe minacciato di inviare i messaggi alla compagna se lui non le avesse fatto recapitare duecento euro. I soldi non sono arrivati, ma la conversazione su whatsapp alla convivente sì.

Protagonista un ventisettenne anagnino.

La compagna, una ventitreenne, non vuole più saperne di lui. Ieri il giovane, tramite l'avvocato Danilo Dipani, ha presentato denuncia per tentata estorsione. La vicenda l'altro ieri quando il ventisettenne, un tecnico, aveva raggiunto Roma per lavoro. Aveva un incontro con un cliente. Cliente che però ha portato oltre un'ora di ritardo. In attesa che arrivasse, l'anagnino ha iniziato a utilizzare il telefono quando si è imbattuto in un sito di incontri. Ha contattato con il suo numero telefonico una ragazza sul sito e ha iniziato a chattare con lei. Messaggi per organizzare un incontro. Ma a un certo punto il ventisettenne ci ha ripensato e ha riferito la sua decisione alla persona con cui stava chattando da circa quindici minuti. Si sono scambiati anche audio. Ma davanti al dietrofront dell'uomo, la donna è andata su tutte le furie. Ha detto al ventisettenne che sapeva chi fosse, lo aveva trovato su facebook tramite il numero, e di sapere della presenza di una compagna alla quale avrebbe rivelato tutto se lui non le avesse mandato 200 euro.

L'anagnino non ha ceduto al ricatto. Al rientro a casa però, in serata, ha capito che quella che sembrava fosse una vicenda conclusa, gli avrebbe provocato un grosso guaio. Quando ha aperto il portone si è trovato le valigie già pronte. Pronte per "uscire" con lui dalla casa in cui viveva con la ventitreenne.

Ieri la querela per tentata estorsione nei confronti della persona sconosciuta che ha causato anche la rottura della sua relazione con la ventitreenne.