lI palasport "Gianni Minnucci" di Alatri torna alla sua piena funzionalità dopo tanto tempo. Lo annuncia il Nuovo Basket Alatri che spiega: «Sono stati ultimati i lavori di rifacimento completo del tetto, con materiale termoisolante e dunque con conseguente efficientamento energetico, che metteranno fine al problema di infiltrazioni con il quale abbiamo dovuto combattere dal 2017. In questi anni abbiamo paradossalmente dovuto adeguare la nostra attività al meteo, nonostante operiamo in un impianto indoor. E lo abbiamo fatto in silenzio, senza piangerci addosso ma cercando comunque di trovare soluzioni tampone al problema. Ci siamo impegnati fortemente per salvaguardare il parquet e tutta la struttura che grazie al nostro zelo non ha subito danni dovuti alle piogge. Adesso siamo liberi di programmare le attività senza alcun vincolo meteorologico».

Non possono mancare i ringraziamenti «ai tecnici comunali che fra mille difficoltà si sono sempre mostrati disponibili nei nostri confronti. Un ringraziamento particolare va all'ingegnere Sebastiani che proprio a cavallo tra la fine del mandato della precedente amministrazione e l'elezione dell'attuale giunta Cianfrocca si è prodigato per reperire i fondi necessari, affidando contestualmente i lavori alla ditta Costantini Paolo, che proprio in questi giorni ha ultimato gli stessi.

Un grazie va agli assessori allo sport e ai lavori pubblici Gianni Padovani e Roberto Addesse, che in questi mesi hanno seguito costantemente l'iter burocratico fino al compimento dell'opera».

A seguito di un ulteriore finanziamento del Ministero dell'interno, ora la struttura ha anche una nuova illuminazione a led, che consentirà sia di ridurre i consumi sia di avere una migliore visibilità».