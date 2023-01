Ancora aggressioni nel carcere di Cassino ai danni della polizia penitenziaria mentre due unità vengono distaccate al nucleo provinciale di Frosinone. L'sos è stato lanciato dalla Fns Cisl del Lazio che ha rese note due diverse aggressioni (sconosciuti i motivi) avvenute nell'istituto di Cassino. Uno degli agenti ha riportato ferite per dieci giorni di prognosi. «A lui va la piena solidarietà della Cisl di pronta guarigione - ha dichiarato il segretario generale Fns Cisl Lazio, Massimo Costantino - Proprio ieri avevamo contestato un provvedimento di uscita di due unità del ruolo di vice ispettori premio dal carcere di Cassino verso il nucleo provinciale di Frosinone segnalando, appunto, varie criticità interne ai reparti ed aumentando la carenza nel ruolo di ispettori di -56% rispetto ai previsti dal Dm/2017.

Attualmente vi è in atto anche uno stato di chiarazione agitazione nei confronti della direzione per varie questioni interne ed in programmazione un sit-in davanti la prefettura. La Fns Cisl Lazio chiede più attenzione da parte del Governo per la polizia penitenziaria ma, anche, la revoca da parte dell'ufficio preposto regionale di tali provvedimenti di invio verso il nucleo perché ne pregiudicano la sicurezza interna dei reparti detentivi».