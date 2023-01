Un uomo di 73 anni è morto questa mattina investito a Colleferro da un treno regionale in transito sulla linea ferroviaria Roma-Napoli. È deceduto sul colpo. Sul luogo, in località Sabotino, sono intervenuti 118 e Polfer. Si dovrebbe trattare di un gesto volontario, in base ad una prima ricostruzione, ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario su tutta la tratta.