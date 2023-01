Rapina all'ufficio postale di Ferentino in via Casilina. Due i banditi, con il volto coperto, in azione questa mattina intorno alle 11. Hanno minacciato il personale delle Poste e sono riusciti a farsi consegnare i soldi da due casse. Con il bottino, di circa 500 euro, sono poi fuggiti a bordo di un'auto risultata rubata. È caccia all'uomo. Indagano i carabinieri.