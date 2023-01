Disposta l'autopsia sul corpo di Wassel Mahmoud Reda Ahmed Dayav, il diciannove egiziano travolto e ucciso da un'auto sulla Monti Lepini. Il conferimento per l'incarico si terrà domani. L'esame autoptico servirà a chiarire ogni dubbio sull'incidente avvenuto nella tarda serata di domenica scorsa, poco distante dal casello autostradale, vicino al ristorante "Osteria Volsci".

Da chiarire anche se altri veicoli possano essere passati sul corpo del ragazzo dopo essere stato investito dalla Ford Fiesta condotta da un ventiduenne. Ventiduenne iscritto nel registro degli indagati, come da prassi in simili circostanze per poter adempiere a tutti gli accertamenti. La dinamica dell'investimento saranno le indagini degli investigatori a chiarirla e il risultato dell'esame autoptico il cui conferimento, come detto, si terrà domani.

La ricostruzione

Stando a una prima ricostruzione il diciannovenne avrebbe attraverso la strada quando è stato investito dalla Ford Fiesta condotta dal ventiduenne. Il frusinate si è subito fermato a prestare soccorso. È stato contattato il 118. Sul posto è arrivato il personale medico, ma per il diciannovenne ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Hanno provato a rianimare il ragazzo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.