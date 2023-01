Dopo una brevissima pausa per le festività di fine e inizio anno, "Ciociaria in Salute" riprende la sua attività. La prima tappa del 2023 della campagna di prevenzione gratuita, ideata e promossa da Giacomo Spaziani, titolare di Udica (società specializzata in disabilità sensoriali, dell'udito e della vista in particolare) si svolgerà ad Alatri.

La data fissata per la nuova tappa è venerdì 20 gennaio: presso lo studio del dottor Roberto Sarra (che ha già collaborato più volte con "Ciociaria in Salute) è previsto, dalle 15 alle 18.30, uno screening gratuito per la prevenzione delle patologie riguardanti la prostata e la vescica. Alla giornata di prevenzione potranno partecipare, come sempre, i cittadini over 65 a prescindere dalla loro città di residenza. Non potranno invece prendervi parte quanti hanno già usufruito di una delle 16 giornate di prevenzione fin qui organizzate da "Ciociaria in Salute" e Udica. Ciò al chiaro fine di dare la possibilità a fasce il più ampie possibile di popolazione di partecipare ad uno degli eventi gratuiti di prevenzione.

Alle visite di venerdì 20 si potrà accedere previa prenotazione al numero dedicato 324.6815144 che sarà attivo in orario di ufficio ed esclusi sabato e domenica. Le successive tappe della campagna di prevenzione saranno comunicate su questo sito e sulle sue tre pagine Facebook collegate: Ciociaria in Salute, Udica e Ciociaria InSalute. Da ricordare infine che, come anche nelle altre giornate di prevenzione fin qui organizzate, verrà offerta ai cittadini, sempre gratuitamente e in concomitanza con le visite di prostata e vescica, anche la possibilità di sottoporsi a controlli dell'udito grazie alla presenza degli specialisti della società Udica.