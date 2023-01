Il fiume di solidarietà messo in campo dal Lions club Sora-Isola del Liri-Arpino non conosce sosta. Nei giorni scorsi il club ha effettuato una nuova consegna di derrate alimentari, in collaborazione con il Banco alimentare, destinate alle famiglie del territorio che ne hanno bisogno. Nei pacchi salsa di pomodoro, pasta, tonno e carne in scatola, biscotti, piselli, fagioli, succhi di frutta e aranciate. "È solo un'altra piccola goccia per servire il prossimo meno fortunato e cercheremo di continuare nei prossimi mesi a fornire altri alimenti", spiega il Lions club in una nota. Il Progetto ha coinvolto tutti i soci del club, in particolare il presidente Riziero Capuano, il segretario e presidente di zona Bernardo Maria Giovannone, il tesoriere Peppino Quadrini, il primo e il secondo vicepresidente Imperante e Fiorentini, la cerimoniera Franca Di Passio.