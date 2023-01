Le polveri sottili crescono e pure le polemiche. Dopo la domenica ecologica a sorpresa, comunica il giorno stesso dello stop dall'amministrazione comunale, i dati delle centraline Arpa non sono per nulla confortanti.

Domenica, infatti, hanno superato il limite massimo dei 50 microgrammi per metro cubo le centraline dello Scalo con 74, ottavo sforamento su otto nel 2023, e del polivalente con 62, quarto sforamento. Ma lo stesso è accaduto a Cassino, con 107 microgrammi per metro cubo, ottavo sforamento, a Ceccano, con 104, ottavo sforamento. E ancora Ferentino con 59, quinto sforamento. Sotto i limiti sono rimaste le centraline di Anagni San Francesco, 44, tre gli sforamenti del 2023, Alatri e Fontechiari, entrambe a 24 e senza sforamenti nel nuovo anno.

Nel 2023 la media annua è, finora, di 107,62 microgrammi per metro cubo a Ceccano, di 100,50 a Cassino, di 81,12 a Frosinone via Puccini, di 55,12 a Ferentino e di 52,62 a Frosinone viale Mazzini. Tutte abbondantemente sopra i limiti giornaliero (50) e annuo (40), anche se l'Oms raccomanda valori decisamente più contenuti (20).

Rispetto ai primi giorni del 2022, anno che, peraltro, era finito con più sforamenti del precedente e con medie più alte, si nota che Frosinone Scalo ha già cinque superamenti in più, Cassino quattro, Ferentino tre, Anagni e Frosinone alta due, Ceccano uno, mentre Fontechiari è invariata senza violazioni e Alatri è l'unica ad averne una in meno.

Domenica, intanto, per cercare di porre rimedio a questa situazione, viste le ripetute violazioni (allo Scalo se ne contano 22 consecutive tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023) l'amministrazione Mastrangeli ha puntato su una domenica ecologica "istantanea", decisa nello stesso giorno del blocco. Tante le polemiche per lo scarso o nullo preavviso, l'altrettanto scarsa informazione degli automobilisti, l'assenza dei controlli e per il fatto che il divieto, in base al piano della qualità dell'aria, era riferito esclusivamente ai mezzi a benzina da Euro 3 in giù e a diesel da euro 4 in giù.

C'è stato subito un vivace botta e risposta tra il capogruppo del Pd Angelo Pizzutelli che ha parlato di un'isola pedonale «camuffata» in domenica ecologica per poi aggiungere che «senso ha denominare in ordinanza, una domenica ecologica con le auto liberamente in circolazione e senza alcun controllo da parte della polizia locale? E come mai non si è visto alcun controllo in giro nei varchi?».

Dal canto suo il sindaco Riccardo Mastrangeli aveva fatto notare che «non c'era altra strada da seguire se non quella del blocco. Mi preme sottolineare che, sotto questo punto di vista, non c'erano margini discrezionali da parte mia».

Salvo nuovo decisioni in emergenza, la prossima domenica ecologica è in calendario il 29 gennaio.