Record di visite e incassi alle Grotte di Falvaterra e all'Area protetta regionale. Il bilancio del 2022 è entusiasmante, con oltre 12mila visitatori. Il responsabile del complesso naturalistico, Augusto Carè, tira le somme valutando positivamente le attività promosse nell'ultimo anno con continuità. «Sono stati organizzati molti appuntamenti grazie alla Regione Lazio, all'Area Parchi e alle attività legate al Contratto di fiume Sacco - spiega Carè - Iniziative che hanno coinvolto anche le scuole di ogni ordine e grado, ma non si può dimenticare il contributo delle associazioni comunali e del territorio, oltre che di singole persone che hanno a cuore questo bene.

Fortissima e decisiva è stata la spinta legata ai video promozionali pubblicati su Tik Tok e Instagram, legati a influencer eccezionali, oltre alle nostre pagine Facebook e siti web di riferimento. Per concludere, sottolineo la nostra partecipazione, su esplicito invito della Regione Lazio, a fiere internazionali sul Turismo esperienziale a Roma e Venezia, la partecipazione alla trasmissione Rai "Chiare e fresche e dolci acque" nell'ambito di Uno Mattina in famiglia, oltre a film e spot che hanno come location le nostre grotte.

Questa mole di attività, dipanata durante tutto il 2022, si è tradotta in un flusso turistico autentico e tangibile che ha superato i 12.000 visitatori, con incassi dell'ordine dei 135.000 euro. Un vero record per la nostra realtà - conclude Carè - Somme più che sufficienti per mantenere, senza aiuti particolari, l'attività nelle grotte e nell'area naturalistica, oltre a essere ossigeno per le casse comunali. Obiettivi che abbiamo mantenuto negli anni, senza diventare un peso per il Comune o i contribuenti».