In arrivo una nuova direttiva europea sull'efficienza energetica. I proprietari saranno costretti a ristrutturare le proprie abitazioni. Infatti, entro il primo gennaio del 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica "E". Nel 2033, invece, si dovrà raggiungere la classe "D". Fino ad arrivare tra il 2040 e il 2050 alle emissioni zero. La commissione energia del Parlamento europeo dovrebbe approvare la direttiva il prossimo 24 gennaio, per poi essere definitivamente varata entro il 13 marzo. Il testo è ancora oggetto di trattative.