Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano il carabiniere travolto da una valanga in Val Gardena. Membro del Centro di addestramento alpino dell'Arma in Vallunga, il militare stava effettuando un addestramento con due colleghi. In un punto delicato dell'escursione, per motivi di sicurezza, l'istruttore ha di poco anticipato i due compagni, quando è stato travolto dalla slavina. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino della Val Gardena e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.