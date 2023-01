Un'Alfa Romeo 1300 GT esce fuori strada. L'incidente si è verificato poco fa, nel territorio di Campoli Appennino, sulla 666 per Forca D'Acero. Due le persone rimaste ferite. Sul posto i mezzi di soccorso: personale della Campoli Appennino soccorso e i carabinieri di Sora per i rilievi di rito. Vigili del fuoco al lavoro per estrarre il conducente dall'abitacolo. Sul posto anche l'automedica di Isola del Liri.