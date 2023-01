Attaccata, aggredita, infastidita e offesa. È quanto accaduto nei giorni scorsi alla dottoressa Ilaria Del Greco, vittima di insulti arrivati via web. La dottoressa Del Greco è una psicologa e ha attivato da tempo un canale personale e professionale sulla piattaforma di Instagram (@sexandstories_), nel quale affronta tematiche e problematiche relative anche alla sfera sessuale: uno spazio virtuale di dibattito, dove parlare di questioni delicate e fondamentali del singolo e all'interno di una relazione di coppia.

Tanto è bastato agli haters per scatenare i loro istinti più primitivi: la dottoressa è stata bersagliata da commenti che definire ineleganti è solo un eufemismo. Si va dagli apprezzamenti pesanti relativi al suo aspetto fisico a vere e proprie molestie, più o meno esplicite, con un linguaggio rude e volgare. Il tutto prendendo spunto dai temi affrontati dalla dottoressa, come se parlare di determinati argomenti potesse essere considerata la "porta" per dare sfogo ad allusioni, velate o dirette, e ingiurie.

Ilaria Del Greco ha deciso di rendere pubblici gli attacchi ricevuti e, con coraggio, ha realizzato un video che ha postato sulla pagina Instagram @sexandstories_ in cui, alla sua immagine silenziosa, vengono sovrapposti in sequenza i messaggi che ha ricevuto nelle scorse settimane, da quando ha iniziato a promuovere argomenti inerenti la sessualità: un campionario di autentiche trivialità.

Perché il video? Ci ha risposto la stessa dottoressa: «All'inizio volevo soprassedere, cercando di non concedere spazio mentale alle offese ricevute, poi ho pensato che fosse giusto rendere pubblico quanto mi era accaduto. È importante per tutti - ha aggiunto la dottoressa Del Greco - comprendere che le molestie non sono soltanto fisiche, ma che spesso si delineano verbalmente, mascherate anche da apprezzamenti».

Un messaggio per non tralasciare la gravità di atteggiamenti prevaricatori e offensivi e mandare anche un segnale a chi si trova in una situazione vulnerabile, a chi ha paura di ribellarsi e di denunciare i soprusi.

Come dire: subire passivamente le molestie potrebbe legittimare certi comportamenti. La dottoressa Del Greco ha voluto dire no a tutto ciò, difendendo la sua persona e la sua professione.