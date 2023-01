Annega in un pozzo nel tentativo di salvare il suo cane. È successo oggi, a San Teodoro in Sardegna. La vittima è un giovane di venti anni. A dare l'allarme la madre, preoccupata del mancato rientro a casa del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il ragazzo si sia sporto troppo cadendo all'interno del pozzo e sia annegato nel tentativo di riemergere. Anche il cane è stato trovato morto dentro al pozzo. I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare il corpo del giovane.